В Минприроды опровергли новые завозы мазутного песка в Ростовскую область

Информация о новых завозах песка с мазутом на мусорный полигон в Семикаракорском районе Ростовской области не соответствует действительности. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
— После того как по поручению главы региона Юрия Слюсаря был наложен запрет на ввоз замазученного песка, новых объемов до настоящего времени на площадку ООО «Южный город» не завозилось, — подчеркнул глава минприроды Ростовской области Михаил Фишкин.
Чиновник добавил, что 1800 тонн песка, который в январе 2025 года успели выгрузить, разместили на площадке с ливневой канализацией, бетонными плитами и защитной геомембраной, защищенной от воздействия осадков и ветра.
Сейчас решается вопрос о вывозе песка. Соответствующее решение приняли в оперативном штабе правительственной комиссии. Администрации Краснодарского края уже поручили выбрать место, куда доставят загрязненный груз.
Кроме этого, 22 апреля семикаракорский полигон посетила выездная комиссия. Специалисты сейчас проверяют факты возможных нарушений, о которых сообщили местные жители.