Минздрав показал первого аптечного робота-фармацевта, заработавшего в Беларуси. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения.
«В Беларуси запустили первого робота-фармацевта!» — говорится в сообщении.
Уточняется, что торжественная церемония состоялась 22 апреля, во вторник. В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов, генеральный директор предприятия «Белфармация», заместитель начальника вокзала железнодорожной станции «Минск-Пассажирский» Александра Журова.
В пресс-службе отметили, что оборудование с роботом-фармацевтом было установлено на цокольном этаже железнодорожного вокзала в Минске. Здесь оно пройдет апробацию с учетом большого потока людей.
Также в Минздраве пояснили, что автоматизированная аптека представляет из себя закрытый клуб, внутри которого расположены стеллажи с лекарствами. Работу фармацевта выполняет робот, который самостоятельно выбирает необходимый препарат, а затем передает его в окошко.
«Покупателю достаточно указать название на сенсорном экране, приложить паспорт и оплатить. Сканирование паспорта нужно для того, чтобы убедиться: покупателю исполнилось 14 лет», — отметили в ведомства.
Сказано, что для хранения лекарственных препаратов поддерживается оптимальная температура. В ассортименте данной аптеки более 300 безрецептурных лекарственных препаратов белорусского производства.
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