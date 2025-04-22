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Минздрав показал первого аптечного робота-фармацевта, заработавшего в Беларуси

Первый аптечный робот-фармацевт заработал в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав показал первого аптечного робота-фармацевта, заработавшего в Беларуси. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения.

«В Беларуси запустили первого робота-фармацевта!» — говорится в сообщении.

Уточняется, что торжественная церемония состоялась 22 апреля, во вторник. В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов, генеральный директор предприятия «Белфармация», заместитель начальника вокзала железнодорожной станции «Минск-Пассажирский» Александра Журова.

В пресс-службе отметили, что оборудование с роботом-фармацевтом было установлено на цокольном этаже железнодорожного вокзала в Минске. Здесь оно пройдет апробацию с учетом большого потока людей.

Также в Минздраве пояснили, что автоматизированная аптека представляет из себя закрытый клуб, внутри которого расположены стеллажи с лекарствами. Работу фармацевта выполняет робот, который самостоятельно выбирает необходимый препарат, а затем передает его в окошко.

«Покупателю достаточно указать название на сенсорном экране, приложить паспорт и оплатить. Сканирование паспорта нужно для того, чтобы убедиться: покупателю исполнилось 14 лет», — отметили в ведомства.

Сказано, что для хранения лекарственных препаратов поддерживается оптимальная температура. В ассортименте данной аптеки более 300 безрецептурных лекарственных препаратов белорусского производства.

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