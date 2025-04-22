Минздрав показал первого аптечного робота-фармацевта, заработавшего в Беларуси

Также в Минздраве пояснили, что автоматизированная аптека представляет из себя закрытый клуб, внутри которого расположены стеллажи с лекарствами. Работу фармацевта выполняет робот, который самостоятельно выбирает необходимый препарат, а затем передает его в окошко.