Закрывать на ночь окна призвали жителей Астаны

«Целью научного сопровождения является: обследование всех временных и постоянных водоемов с выявлением всех стадий развития личиночной формы комара, активный поиск источников выплода и мест их укрытия, а также определение времени проведения дезинсекционных обработок для недопущения массового вылета во взрослую форму из водоемов, что в свою очередь позволяет вести борьбу на ранней стадии их развития. Вместе с этим для борьбы с летной формой комаров будут осуществляться противогнусные мероприятия в парках, скверах, жилых массивах», — отмечается в сообщении акимата.