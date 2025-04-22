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В Ульяновской области пройдет очное шествие «Бессмертного полка»

В Ульяновской области «Бессмертный полк» пройдет очно впервые с 2022 года.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 22 апр — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» в Ульяновской области пройдет очно впервые с 2022 года, сообщил губернатор Алексей Русских.

«Сегодня провел совместное заседание антитеррористической комиссии и совбеза. С руководителями правоохранительных органов подробно обсудили обеспечение безопасности в период майских праздников. Особое внимание уделили мероприятиям, приуроченным к 80-летию Победы. Приняли совместное решение о проведении очного шествия “Бессмертного полка”. Впервые с 2022 года. В целом жители региона смогут в удобном для них формате присоединиться к акции и почтить память героев Великой Отечественной войны», — написал Русских в Telegram-канале.