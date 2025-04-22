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Роспотребнадзор: 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе непригодны для купания

В Анапе и Темрюкском районе не откроются 150 пляжей из-за загрязнений мазутом.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор сообщил о неутешительных результатах проверок: в Анапе и Темрюкском районе выявлено 150 пляжей, которые не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и признаны непригодными для купания. Это ставит под сомнение возможность безопасного отдыха для тысяч туристов, планирующих провести лето на популярных кубанских курортах.

По данным Роспотребнадзора, в образцах морской воды и песка, взятых на этих пляжах, обнаружены серьезные несоответствия установленным санитарным правилам и нормам.

Причиной загрязнения акватории Черного моря и песчаных пляжей стало крушение двух танкеров в декабре прошлого года в Керченском проливе. В море попали тысячи тонн топочного мазута. Спустя два дня их выбросило на берег курортов Краснодарского края.

Туристам, планирующим отдых в Анапе и Темрюкском районе, рекомендуется учитывать данную информацию при выборе места для купания. Необходимо обращать внимание на наличие предупреждающих знаков и объявлений о запрете купания, а также избегать пляжей, где явно видны признаки загрязнения.