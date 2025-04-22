Роспотребнадзор: 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе непригодны для купания

Роспотребнадзор сообщил о неутешительных результатах проверок: в Анапе и Темрюкском районе выявлено 150 пляжей, которые не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и признаны непригодными для купания. Это ставит под сомнение возможность безопасного отдыха для тысяч туристов, планирующих провести лето на популярных кубанских курортах.