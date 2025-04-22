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РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы «Ласточки»

РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы поезда между Москвой и Минском.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы пассажирские поезда «Ласточка» между Москвой и Минском, передает корреспондент РИА Новости.

Состав отправился во вторник с Белорусского вокзала столицы. Первые «Ласточки» запущены на этом маршруте 30 апреля 2021 года. Это были пятивагонные составы. Сейчас между столицами России и Белоруссии курсируют две пары десятивагонных «Ласточек» и одна пара пятивагонных. Брендированы в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «длинные» поезда.

«В поезде 10 вагонов… Каждый вагон характеризует определенный этап, элемент войны», — сказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на торжественном мероприятии, посвященном запуску поезда.

Например, в одном из вагонов представлены материалы о вкладе в Победу железнодорожников, обеспечивавших быструю и бесперебойную доставку военной техники и боеприпасов, в сложнейших условиях перевозивших пассажиров, восстанавливавших пути.

Экспозиция еще одного вагона посвящена «Дорогам Победы»: поездам, на которых воины-освободители возвращались с фронта, вокзалам, где солдат встречали сотни людей. В «Ласточке» можно будет узнать о начале Великой Отечественной войны и обороне Брестской крепости, партизанском движении в Белоруссии, выдающихся полководцах и героях, подвиге Смоленска и пути армии на Берлин.

Участие в проекте принимали Российское военно-историческое общество, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации, Государственный музейно-выставочный центр «Росфото», Лаборатория истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.