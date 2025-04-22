РЖД запустили брендированные к 80-летию Победы «Ласточки»

Экспозиция еще одного вагона посвящена «Дорогам Победы»: поездам, на которых воины-освободители возвращались с фронта, вокзалам, где солдат встречали сотни людей. В «Ласточке» можно будет узнать о начале Великой Отечественной войны и обороне Брестской крепости, партизанском движении в Белоруссии, выдающихся полководцах и героях, подвиге Смоленска и пути армии на Берлин.