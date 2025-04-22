В Самаре представят уникальный альбом с письмами и воспоминаниями о войне

29 апреля 2025 года в Самарском университете им. Королёва пройдёт презентация историко-документального альбома «Великая Отечественная война 1941−1945 гг. в письмах и воспоминаниях жителей Куйбышевской области» (12+). В книгу вошли ранее не публиковавшиеся фронтовые письма, фотографии и документы из государственных и семейных архивов.
Среди материалов — переписка фронтовиков, в том числе основателя Волжского народного хора П. М. Милославова и героя войны И. Г. Булкина, а также воспоминания узника концлагерей И. С. Дикова. На презентации прозвучат отрывки из писем и военные песни в исполнении ансамбля «Самарская Лука».
Мероприятие начнётся в 11:30 в «Точке кипения» (Московское шоссе, 34, корп. 15). Вход свободный.
Ранее мы писали, что в Самарском художественном музее 24 апреля откроется масштабная выставка к 80-летию Победы «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается» (0+).
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