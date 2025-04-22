В Самаре представят уникальный альбом с письмами и воспоминаниями о войне

Среди материалов — переписка фронтовиков, в том числе основателя Волжского народного хора П. М. Милославова и героя войны И. Г. Булкина, а также воспоминания узника концлагерей И. С. Дикова. На презентации прозвучат отрывки из писем и военные песни в исполнении ансамбля «Самарская Лука».