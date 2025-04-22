Всё лучшее — детям, но только не в Молдове: В нашей стране 75% малышей ежедневно преодолевают пешком 2−3 километра, чтобы добраться до детского сада

Представьте себе: трое из четырех маленьких детей вынуждены вставать ни свет ни заря и часами идти в детский сад, несмотря на дождь и снег. А потом им нужно еще возвращаться обратно. О каких европейских стандартах и цивилизации можно говорить, когда власть создает нашим детям такие ужасные условия?