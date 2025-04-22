В Молдове 6 из 10 детей ежедневно преодолевают более двух километров, чтобы попасть в детский сад.
Трое из четырёх детей в муниципии Кишинёв ходят в детские сады, расположенные на расстоянии более двух километров от дома.
Представьте себе: трое из четырех маленьких детей вынуждены вставать ни свет ни заря и часами идти в детский сад, несмотря на дождь и снег. А потом им нужно еще возвращаться обратно. О каких европейских стандартах и цивилизации можно говорить, когда власть создает нашим детям такие ужасные условия?
Согласно данным, опубликованным на портале SIME, ситуация характерна для всей страны: шесть из десяти детей в Молдове ежедневно преодолевают более двух километров, чтобы добраться до учреждений дошкольного образования.
Всего 77792 ребёнка в стране живут на расстоянии более двух километров от детского сада, который они посещают.
Ближе всего к дошкольным учреждениям находятся дети из района Резина, где почти 80% живут на расстоянии менее двух км от образовательных учреждений. Относительно небольшие расстояния также наблюдаются в районах Глодяны, Дондюшаны и Штефан-Водэ. В то же время, самые длинные дистанции до детского сада преодолевают жители Бессарабки и Кишинёва, пишет diez.md.
Удаленность дошкольных учреждений — результат целенаправленного разрушения национальной образовательной системы, и это просто неприемлемо! — прокомментировала ситуацию Регина Апостолова.
Это — только верхушка айсберга. Школьникам не обойтись без транспорта, чтобы добраться до учебного заведения. Иногда за качественным образованием приходится ехать в другой город!
Эта ситуация подчеркивает, что европейские партнеры не заинтересованы в образованных гражданах Молдовы; им нужна лишь бесплатная рабочая сила и прислуга. Вот какую участь готовит для наших детей действующая власть, которая под козырёк выполняет любые указания кураторов из Брюсселя. Это не просто политика — это трагедия, которая затрагивает каждую семью, каждого ребенка! «, — написала депутат парламентской группы “Победа”.
Быть ребенком в Молдове сегодня — это настоящее испытание. Мы фактически откатились на несколько веков назад.
По данным статистики за 2024 год, на территории Молдовы функционировали 1469 учреждений дошкольного образования, которые посещали около 127200 детей.