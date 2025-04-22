Открыта планета, которую звезда разрывает на части и превращает в «комету»

Полученные ими снимки и спектральные данные указали на то, что периодические снижения в яркости звезды BD+05 4868 A порождает небольшая планета размером с Меркурий, которая совершает оборот вокруг этого светила всего за 30 часов. В результате этого она находится примерно в 20 раз ближе к звезде, чем Меркурий удален от Солнца, из-за чего ее поверхность раскалена до сверхвысоких температур, способствующих испарению ее минералов в космос.