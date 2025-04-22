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В Самаре семья убитой Ледовским школьницы будут добиваться ужесточения приговора

В Самаре семья 17-летней выпускницы, трагически погибшей в мае прошлого года, готовится обжаловать приговор, вынесенный молодому человеку, причастному к её убийству.

В Самаре семья 17-летней выпускницы, трагически погибшей в мае прошлого года, готовится обжаловать приговор, вынесенный молодому человеку, причастному к её убийству.

Осуждённый, привлёкший внимание своим неформальным обликом и татуировкой в виде пентаграммы на лбу, получил 19 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Согласно решению суда, сначала Ян Ледовский отбудет пять лет в тюрьме, остаток в колонии строгого режима.

Близкие погибшей считают, что приговор должен был быть более суровым добиваться его пересмотра в четвёртом апелляционном суде в Нижнем Новгороде, сообщает «КП-Самара».

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