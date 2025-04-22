Зеленолужская линия минского метро перевозит всего 2% от пассажиров подземки

По итогам 2024 года Зеленолужская линия минского метро перевезла всего 2% от всех пассажиров подземки, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на директора Минского метрополитена Алексея Шилова.
Самая загруженная линия — Московская, на ее долю приходится 57% общего объема перевозок в метро, 41% — на Автозаводскую. Всего же минское метро ежедневно в 2024 году перевозило примерно 720 тысяч человек, что на 40 тысяч больше, чем в 2023. Этот прирост обеспечили в том числе пассажиры, которые стали пользоваться новыми станциями Зеленолужской линии.
По мнению Алексея Шилова, после продления третьей линии метро до станции «Площадь Бангалор» средний дневной пассажиропоток столичной подземки вырастет до отметки в 820 тысяч человек.
Кстати, в Минске с 10 апреля появились новые безлимитные проездные: «Одни сутки — 4,81 рубля, трое суток — 14,43 рубля» (здесь подробнее).
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