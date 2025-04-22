Зеленолужская линия минского метро перевозит всего 2% от пассажиров подземки

Самая загруженная линия — Московская, на ее долю приходится 57% общего объема перевозок в метро, 41% — на Автозаводскую. Всего же минское метро ежедневно в 2024 году перевозило примерно 720 тысяч человек, что на 40 тысяч больше, чем в 2023. Этот прирост обеспечили в том числе пассажиры, которые стали пользоваться новыми станциями Зеленолужской линии.