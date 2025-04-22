Ремонт участка водовода под Таганрогом ведут по графику, отставаний от плана нет

— Сейчас проводятся ремонтные работы на водоводе технической воды диаметром 1420 мм. В этой локации мы будем устранять повреждения на запорной арматуре, для этого разбираем камеру. В итоге уберем участок вместе с задвижкой и вместо него поставим новый стальной трубопровод, — рассказал Максим Неснов.