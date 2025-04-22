Ремонт участка водовода под Таганрогом ведут по графику, отставаний от плана нет

Работы по замене участка Донского технического водовода в Таганроге выполняются строго по графику, отставаний нет. Об этом сообщил директор МУП «Управление “Водоканал” Максим Неснов.
— Сейчас проводятся ремонтные работы на водоводе технической воды диаметром 1420 мм. В этой локации мы будем устранять повреждения на запорной арматуре, для этого разбираем камеру. В итоге уберем участок вместе с задвижкой и вместо него поставим новый стальной трубопровод, — рассказал Максим Неснов.
Ранее жителей приморского города оповестили о начале масштабного ремонта водовода. Обновление коммуникаций должны одновременно выполнять на четырех участках, вблизи Самбека, Приморки и Недвиговки. Добавим, в связи с проведением работ на период с 22 по 24 апреля ограничили подачу воды.