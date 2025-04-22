Молдавские тяжелоатлеты завоевали 13 медалей на чемпионате Европы

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Молдавские спортсмены на чемпионате Европы принесли 13 медалей в копилку национальной сборной по тяжелой атлетике.
Главное европейское первенство по тяжелой атлетике проходило в этом году в Кишиневе с 13 по 21 апреля на спортивной площадке «Кишинев-Арена».
Так, Елена Еригина стала чемпионкой Европы в весовой категории до 81 килограмма, завоевав три золотые медали. Ее результаты: 106 кг в рывке, 136 кг в толчке и 242 кг в сумме.
Три медали завоевал спортсмен Марин Робу в весовой категории до 89 кг. Он занял первое место в рывке с результатом 173 кг. В толчке Робу показал результат 202 кг занял второе место. С общим результатом 375 килограммов тяжелоатлет занял также второе место, завоевав свою вторую серебряную медаль.
Тудор Брату принес сборной три бронзовые награды, выступив в категории до 102 килограммов. В упражнении рывок он поднял 176 килограммов, а в толчке показал результат 210 килограммов.
Еще три медали — в копилке Дана Секриеру. Спортсмен в весовой категории до 55 кг занял третье место в рывке с результатом 110 кг. В толчке он показал результат 135 кг и занял второе место. С общим результатом 245 килограммов тяжелоатлет взял вторую серебряную медаль.
Учащийся республиканского спортивного лицея Ион Баданев завоевал бронзовую медаль в толчке в весовой категории 61 кг с результатом 152 кг.
Чемпионат в Кишиневе собрал около 400 спортсменов из более чем 40 стран.