Молдавские тяжелоатлеты завоевали 13 медалей на чемпионате Европы

Еще три медали — в копилке Дана Секриеру. Спортсмен в весовой категории до 55 кг занял третье место в рывке с результатом 110 кг. В толчке он показал результат 135 кг и занял второе место. С общим результатом 245 килограммов тяжелоатлет взял вторую серебряную медаль.