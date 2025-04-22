В столице Башкирии появились на свет уникальные двойняшки

В Уфе в перинатальном центре родилась уникальная двойня. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
В семье Адельмурдиных появилась на свет монохориальная диамниотическая двойня. Это редчайшим типом развития двойни, при котором у детей общая плацента, но отдельные плодные мешки.
Рахматуллин отметил, что первая новорожденная весит 2690 граммов, вторая — 2670 граммов. По его словам, операция прошла без осложнений, состояние матери и детей оценивается как удовлетворительное.
Министр поздравил родителей с радостным событием, пожелав семье здоровья и благополучия.
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