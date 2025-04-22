В Москве задержали подозреваемых в жестоком избиении подростка из-за внешности

Школьники и взрослые требуют, чтобы к ответственности привлекли не только злоумышленников, но и их родителей. По данным «Многонационала», жалобы на «кавказскую диаспору» поступают регулярно, в том числе от учителей. Их якобы «фильтрует» замдиректора Елена Оганесова. Если в инциденте фигурирует ребенок не русской национальности (или у него родитель-иностранец), педагогов заставляют молчать или увольняют. Telegram-канал отмечает, что в течение нескольких последний лет из школы ушли десятки хороших учителей.