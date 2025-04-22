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Первая репетиция Парада Победы прошла на Дворцовой площади

В самом сердце Санкт-Петербурга — на Дворцовой площади — прозвучали первые аккорды подготовки к главному торжественному событию мая. В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась первая репетиция Парада Победы. Масштаб и торжественность мероприятия задали высокую планку ожиданий: в тренировке приняли участие более 5,5 тысяч человек.

Источник: Телеграм-канал Росгвардии Северо-Западного округа

Об этом сообщает Росгвардия Северо-Западного округа.

В колоннах прошли военнослужащие, представители силовых ведомств и более 200 бойцов Росгвардии от Северо-Западного округа и Военной академии войск национальной гвардии РФ. Участники парада оттачивали шаги парадного марша, синхронность движений и строевые приемы — как в движении, так и на месте.

Особое внимание было уделено музыкальной составляющей: в составе сводного военного оркестра гарнизона росгвардейцы репетировали исполнение Государственного гимна, а также новые композиции, которые прозвучат 9 мая. Среди них — марши «Ленинградских стрелковых дивизий» и «Бессмертный полк», а также песни «Ленинградцы» и «От героев былых времен».

За безопасность репетиции отвечали военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии.