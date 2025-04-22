Первая репетиция Парада Победы прошла на Дворцовой площади

В самом сердце Санкт-Петербурга — на Дворцовой площади — прозвучали первые аккорды подготовки к главному торжественному событию мая. В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась первая репетиция Парада Победы. Масштаб и торжественность мероприятия задали высокую планку ожиданий: в тренировке приняли участие более 5,5 тысяч человек.