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В самарском епархиальном музее открыли выставку «Героический Севастополь»

В областной столице начала свою работу экспозиция Героический Севастополь .

В областной столице начала свою работу экспозиция «Героический Севастополь» (6+). Ее открыли в епархиальном музее Самары.

Выставка повествует об истории обороны города Севастополь в годы Великой Отечественной войны. Она проходила в 1941—1942 годах, сам город был освобожден от врага только 9 мая 1944 года.

Такая выставка в Самаре стала возможно благодаря Мультимедиа Арт Музею Москвы. Его сотрудники предоставили в пользование бесценные кадры обороны Севастополя. Один из авторов той поры Владимир Микоша. Он был фотографом издания «Правда» и на основе его работ были созданы несколько документальных фильмов про оборону города.

Помимо фотографий Микоши, на выставке можно будет увидеть множество других удивительных работ.

Больше о нашем городе читайте в телеграм-канале «МК в Самаре».