В самарском епархиальном музее открыли выставку «Героический Севастополь»

Такая выставка в Самаре стала возможно благодаря Мультимедиа Арт Музею Москвы. Его сотрудники предоставили в пользование бесценные кадры обороны Севастополя. Один из авторов той поры Владимир Микоша. Он был фотографом издания «Правда» и на основе его работ были созданы несколько документальных фильмов про оборону города.