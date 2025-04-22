Эксперт объяснил, почему во время сильных магнитных бурь может падать скорость интернета

В зоне риска находятся крупные инфраструктурные объекты, то есть дата-центры. Конечно, сами устройства не должны выйти из строя, однако могут начаться сбои в работе некоторого оборудования, а также в системе энергоснабжения. Но компании заранее готовятся к этому и дополнительно защищаются от явления.