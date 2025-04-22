Эксперт объяснил, почему во время сильных магнитных бурь может падать скорость интернета

Говорят, из-за сильных магнитных бурь ломается техника. Так ли это? В разговоре с NEWS.ru IT-эксперт Даниил Аржаков сообщил, что повышение солнечной активности никак не связано с масштабными поломками, однако неприятные последствия все же есть — может снизиться скорость интернета.
— Прямое влияние на бытовую технику практически незаметно. Современные устройства имеют достаточно хорошую защиту от электромагнитных помех. Однако мощные магнитные бури могут повлиять на работу спутников и систем связи, что теоретически может привести к кратковременному снижению скорости интернета или проблемам со связью. Особенно это касается мобильного интернета и спутниковых систем, — прокомментировал Аржаков.
В зоне риска находятся крупные инфраструктурные объекты, то есть дата-центры. Конечно, сами устройства не должны выйти из строя, однако могут начаться сбои в работе некоторого оборудования, а также в системе энергоснабжения. Но компании заранее готовятся к этому и дополнительно защищаются от явления.
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