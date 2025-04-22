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Школьницы спасли пенсионера с онкологией в подмосковном лесу

Пенсионер потерялся в Подмосковном лесу, три дня ничего не ел и спал в ящиках. Мужчину случайно обнаружили школьницы.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Школьницы спасли пенсионера с онкологией в подмосковном лесу.
Источник: Телеграм-канал

В подмосковном лесу две школьницы нашли полуголого и растерянного 76-летнего пенсионера. Историю мужчины рассказали в Добро. Медиа.

В день пропажи Валентин Буткач плохо себя чувствовал: у него были сильная слабость, головокружение и температура. С 2021-го мужчина борется с онкологическим заболеванием, поэтому он часто испытывает недомогание.

Жена предложила ему выпить лекарство и не вызывать врача. Но уставший от таблеток мужчина не хотел пить новую порцию медикаментов, поэтому решил прогуляться в лесу рядом со своим деревенским домом. Телефон с собой не взял.

Супруга подумала, что муж скоро вернется, однако вечером стала беспокоиться, так как мужчины все еще не было дома. Женщина позвонила дочери, и они вместе обратились в полицию.

Поиски пенсионера начались в тот же день. Сначала спасатели и волонтеры вышли в лес и распространили по соцсетям и городу ориентировки.

Через несколько часов спасатели нашли рубашку Буткача рядом с озером и решили, что он утонул. Водолазы исследовали дно, однако тело мужчины не обнаружили. На следующий день поздно вечером на горячую линию МЧС позвонили две школьницы и сообщили, что в районе Губернского леса заметили пенсионера, которого видели на ориентировках.

Сообщив свое местоположение, девушки подошли к старику и убедились, что это он. На пенсионере не было одежды до пояса.

Прибывшие на место сотрудники МЧС и медики осмотрели Буткача. Оказалось, что он заблудился и три дня ничего не ел. Ночью мужчина спал в ящиках для сбора прошлогодних листьев, а днем пытался найти выход из леса. Почему на нем не было рубашки, он ответить не смог.

После того как пенсионера передали родственникам, мужчину все же положили в больницу для полного обследования.

Ранее в Дагестане спасли ребенка, упавшего в колодец.