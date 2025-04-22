Школьницы спасли пенсионера с онкологией в подмосковном лесу.

Прибывшие на место сотрудники МЧС и медики осмотрели Буткача. Оказалось, что он заблудился и три дня ничего не ел. Ночью мужчина спал в ящиках для сбора прошлогодних листьев, а днем пытался найти выход из леса. Почему на нем не было рубашки, он ответить не смог.