Последние новости к вечеру 22 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 22 апреля 2025 года.
Кремль назвал условие для переговоров с Украиной
Перед началом переговоров Москвы и Киева необходимо «юридически расчистить препятствия», заявил Песков. Представитель Кремля сообщил, что конкретных планов по переговорам о моратории на удары по гражданским объектам пока нет. Путин ранее отметил, что инициативу Зеленского нужно обсудить.
Российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункт Сухая Балка в ДНР. Его взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск в ходе активных боевых действий.
Умер Зураб Церетели
Россия и Оман договорились о безвизовом режиме
РФ и Оман подписали соглашение о взаимной отмене виз для граждан. Теперь можно будет пребывать в каждой из стран без виз до 30 дней, но не более 90 дней в течение года.
Соцфонд сообщил о досрочной выплате пенсий за май
Пенсионеры, получающие пенсии через банки с 1 по 5 мая, получат их досрочно — до 30 апреля. Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.