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Последние новости к вечеру 22 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 22 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 22 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 22 апреля 2025 года.

Кремль назвал условие для переговоров с Украиной

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Перед началом переговоров Москвы и Киева необходимо «юридически расчистить препятствия», заявил Песков. Представитель Кремля сообщил, что конкретных планов по переговорам о моратории на удары по гражданским объектам пока нет. Путин ранее отметил, что инициативу Зеленского нужно обсудить.

Российские военные освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

Источник: Александр Река/ТАСС

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункт Сухая Балка в ДНР. Его взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск в ходе активных боевых действий.

Умер Зураб Церетели

Источник: Валерий Шарифулин/ИТАР-ТАСС

Художник-монументалист и скульптор Зураб Церетели скончался в возрасте 91 года. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание со скульптором пройдет в Москве и Тбилиси.

Россия и Оман договорились о безвизовом режиме

Источник: Пресс-служба Президента России

РФ и Оман подписали соглашение о взаимной отмене виз для граждан. Теперь можно будет пребывать в каждой из стран без виз до 30 дней, но не более 90 дней в течение года.

Соцфонд сообщил о досрочной выплате пенсий за май

Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

Пенсионеры, получающие пенсии через банки с 1 по 5 мая, получат их досрочно — до 30 апреля. Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.