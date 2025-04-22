Умер выдающийся скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели

В 2000-е Зураба Церетели негласно называли «придворным художником» — под его художественным руководством в российской столице были реализованы проекты, определившие облик «лужковской» Москвы. Их достаточно перечислить: Мемориальный комплекс на Поклонной горе (1995 год), Московский зоопарк (1996), реконструкция Манежной площади и монумент «300-летие Российского флота», более известный как памятник Петру I (1997), воссозданный Храм Христа Спасителя (1999), Московский музей современного искусства на Петровке (1999), Галерея искусств Зураба Церетели, памятник Шарлю де Голлю 2005 года (как и монумент, посвященный Петру I, он был подвергнут резкой критике), создание эмалевых панно и витражей для станции метро «Трубная» (2007), открытие Государственного музея современного искусства Российской Академии художеств (2009). И это только то, что Зураб Церетели создал в российской столице — а ведь были еще памятники в Санкт-Петербурге, Самаре, Ульяновске, подмосковной Рузе (на повороте к деревне Петрищево стоит трогательный памятник Зое Космодемьянской), Рязани, Ярославской области, Грозном.