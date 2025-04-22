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В Омске простятся с погибшим на СВО пенсионером ФСБ

Прощание пройдет в ритуальном зале на Партизанской.
Источник: Комсомольская правда

Послезавтра, 24 апреля, В Омске состоится церемония прощания с гвардии подполковником Александром Безиным, погибшим в ходе специальной военной операции. Информация о гибели офицера была опубликована его супругой, Натальей, в социальных сетях.

Александр Безин, пенсионер Федеральной службы безопасности, командовал стрелковой ротой 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Ранее он участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В социальных сетях его описывали как любящего сына, мужа и отца.

Прощание с Александром Безиным пройдет 24 апреля в ритуальном зале по адресу улица Партизанская, 20, с 13:00 до 14:00.