В Омске простятся с погибшим на СВО пенсионером ФСБ

Послезавтра, 24 апреля, В Омске состоится церемония прощания с гвардии подполковником Александром Безиным, погибшим в ходе специальной военной операции. Информация о гибели офицера была опубликована его супругой, Натальей, в социальных сетях.
Александр Безин, пенсионер Федеральной службы безопасности, командовал стрелковой ротой 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Ранее он участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В социальных сетях его описывали как любящего сына, мужа и отца.
Прощание с Александром Безиным пройдет 24 апреля в ритуальном зале по адресу улица Партизанская, 20, с 13:00 до 14:00.