Сальдо рассказал о возвращении жителей в Херсонскую область

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Уехавшие ранее в связи с началом военных действий жители Херсонской области постепенно возвращаются обратно, это видно по росту числа детей в школах и заявок на посещение детских садиков, сообщил губернатор регион Владимир Сальдо.
«Несмотря на постоянные обстрелы, люди возвращаются. Мы это видим по увеличившейся численности в классах школ, заявок на детские сады, по увеличивающимся торговым операциям, торговля идет. Люди возвращаются, несмотря на пропагандистское давление противника на левобережье», — сказал Сальдо на передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия 1».
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.