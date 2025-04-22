Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо рассказал о возвращении жителей в Херсонскую область

Сальдо: жители возвращаются в Херсонскую область, несмотря на обстрелы.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Уехавшие ранее в связи с началом военных действий жители Херсонской области постепенно возвращаются обратно, это видно по росту числа детей в школах и заявок на посещение детских садиков, сообщил губернатор регион Владимир Сальдо.

«Несмотря на постоянные обстрелы, люди возвращаются. Мы это видим по увеличившейся численности в классах школ, заявок на детские сады, по увеличивающимся торговым операциям, торговля идет. Люди возвращаются, несмотря на пропагандистское давление противника на левобережье», — сказал Сальдо на передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия 1».

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.