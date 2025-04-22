Сальдо рассказал о возвращении жителей в Херсонскую область

«Несмотря на постоянные обстрелы, люди возвращаются. Мы это видим по увеличившейся численности в классах школ, заявок на детские сады, по увеличивающимся торговым операциям, торговля идет. Люди возвращаются, несмотря на пропагандистское давление противника на левобережье», — сказал Сальдо на передаче «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия 1».