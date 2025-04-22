На Красной площади появятся трибуны на 6 740 мест для гостей Парада Победы

Как сообщили ТАСС в Управделами, «на Красной площади, между Спасской и Никольской башнями, монтируются три трибуны высотой 6 м». «Общая вместимость составит 6 740 мест, включая специально оборудованные места для людей с ограниченными возможностями», — уточнили в Управделами.
Фасад Государственного исторического музея будет украшен орденами Победы и Отечественной войны, а здание ГУМа — орденами Красной звезды, Александра Невского, Суворова и Славы. «В центре фасада ГУМа появится светодиодный экран размером 12,5 на 9 м, на котором в день праздника будет вестись прямая трансляция Парада Победы», — отметили в Управделами.
В Управделами добавили, что «Лобное место и Мавзолей также будут оформлены в стилистике юбилейной даты — здесь появятся декоративные стенки, посвященные знаменательному событию».