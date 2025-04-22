На Красной площади появятся трибуны на 6 740 мест для гостей Парада Победы

Фасад Государственного исторического музея будет украшен орденами Победы и Отечественной войны, а здание ГУМа — орденами Красной звезды, Александра Невского, Суворова и Славы. «В центре фасада ГУМа появится светодиодный экран размером 12,5 на 9 м, на котором в день праздника будет вестись прямая трансляция Парада Победы», — отметили в Управделами.