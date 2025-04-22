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На Красной площади появятся трибуны на 6 740 мест для гостей Парада Победы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Специалисты Управления делами (Управделами) президента Российской Федерации приступили к установке трибун на Красной площади для гостей Парада Победы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили ТАСС в Управделами, «на Красной площади, между Спасской и Никольской башнями, монтируются три трибуны высотой 6 м». «Общая вместимость составит 6 740 мест, включая специально оборудованные места для людей с ограниченными возможностями», — уточнили в Управделами.

Фасад Государственного исторического музея будет украшен орденами Победы и Отечественной войны, а здание ГУМа — орденами Красной звезды, Александра Невского, Суворова и Славы. «В центре фасада ГУМа появится светодиодный экран размером 12,5 на 9 м, на котором в день праздника будет вестись прямая трансляция Парада Победы», — отметили в Управделами.

В Управделами добавили, что «Лобное место и Мавзолей также будут оформлены в стилистике юбилейной даты — здесь появятся декоративные стенки, посвященные знаменательному событию».