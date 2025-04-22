В Самарской области стартовал региональный этап чемпионата «Абилимпикс» 2025

Чемпионат 2025 года стал одновременно и открытием второго десятилетия движения «Абилимпикс» в нашей стране. Движение развивалось 11 лет и за это время смогло привлечь к себе небывалое ранее внимание. С его помощью люди с ограниченными возможностями здоровья могут совершенствовать профессиональные умения.