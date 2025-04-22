В Самарской области стартовал региональный этап чемпионата «Абилимпикс» 2025

В регионе начался областной чемпионат по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс».
Главные мероприятия в рамках турнира пройдут в Тольяттинском социально-педагогическом колледже. Чемпионат насчитывает 598 участников по 53 классам. Среди них «Массажист», «Портной», «Поварское дело» и прочие.
Чемпионат 2025 года стал одновременно и открытием второго десятилетия движения «Абилимпикс» в нашей стране. Движение развивалось 11 лет и за это время смогло привлечь к себе небывалое ранее внимание. С его помощью люди с ограниченными возможностями здоровья могут совершенствовать профессиональные умения.
Однако, профмастерством чемпионат не ограничен. Для участников будут открыты деловая, спортивная, культурная и профориентационная программы. Они предполагают большое количество интерактивных мероприятий.
Также, в 2025 году были добавлены новые компетенции. Например, «Метрология», «Прикладная эстетика», «Электромонтаж» и прочие.
Тех, кто одержит победу в областном этапе будет ждать выход в Национальный чемпионат «Абилимпикс», проходящий в столице нашей страны.
Свежие события Самары и области вы можете найти в нашем телеграм-канале.