Дети дошкольного возраста плохо оценивают внутренние состояния героев в историях

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские и зарубежные нейролингвисты проследили за тем, как дети в возрасте пяти-шести лет и взрослые справляются с восприятием и созданием связных рассказов. Это позволило им раскрыть трудности у дошколят с восприятием внутренних состояний персонажей в этих историях. Это необходимо учитывать при обучении детей и оценке их когнитивных способностей, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Наши данные показывают, что в пять-шесть лет у детей еще недостаточно когнитивного опыта для того, чтобы оценить внутреннее состояние героев по картинкам, им сложнее понимать внутренний мир персонажей, чем мотивы их действий. Это знание может помочь при разработке программ развития речи и эмоционального интеллекта», — пояснила младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Владислава Староверова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за тем, как группа из 50 детей дошкольного возраста (пять-шесть лет) и 20 взрослых добровольцев справлялись с популярным в нейролингвистике тестом на определение нарративных навыков детей (MAIN). Он состоит из четырех историй про животных («Кот», «Собака», «Козлята», «Птенчики»), представленных в шести картинках. Задача ребенка — рассказать историю по картинкам и ответить на десять вопросов по каждой истории.
В прошлом подобные тесты среди детей из других стран показывали, что дети плохо справлялись с некоторыми из этих заданий и в среднем уступали взрослым в этом отношении. Ученые из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ совместно с коллегами из США и Германии предположили, что это может быть связано с тем, что детям особенно трудно отвечать на вопросы о внутренних состояниях героев по сравнению с вопросами об их целях и причинах поступков.
Для проверки этой идеи исследователи подготовили модифицированную версию MAIN, в которой часть тестовых заданий содержала в себе визуальные подсказки, предположительно помогающие детям ответить на вопросы о внутренних состояниях героев. Как показали последующие наблюдения за движением глаз детей и анализ их ответов, визуальные подсказки хоть и привлекали внимание детей к деталям историй, но при этом они не помогли им лучше интерпретировать эмоции персонажей.
При этом ученые обнаружили, что некоторые истории, в частности, рассказы про птенчиков и козлят, вызывали сложности не только у детей, но и взрослых участников эксперимента. Как предполагают исследователи, это говорит о том, что это может быть связано с количеством персонажей и сложной структурой рассказов, что необходимо учитывать при дальнейшем использовании теста MAIN и похожих на него инструментов для оценки когнитивных способностей детей.