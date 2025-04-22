Дети дошкольного возраста плохо оценивают внутренние состояния героев в историях

В прошлом подобные тесты среди детей из других стран показывали, что дети плохо справлялись с некоторыми из этих заданий и в среднем уступали взрослым в этом отношении. Ученые из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ совместно с коллегами из США и Германии предположили, что это может быть связано с тем, что детям особенно трудно отвечать на вопросы о внутренних состояниях героев по сравнению с вопросами об их целях и причинах поступков.