Студенты из Стаханова приехали в Омск, чтобы пройти практику в Омском медколледже иде. получить представление о нашем городе. Гости из ЛНР посетили знаковые для омичей места: улицу Ленина, студенты прогулялись по историческому центру и сделали яркие фотографии.
Фото: пресс-служба минздрава Омской области.
Студенты смогли поучаствовать в практических занятиях колледжа, провести урок по оказанию медпомощи и познакомиться с материально-технической базой учебного заведения.
Фото: пресс-служба минздрава Омской области.
Визит стал не только знакомством с образовательной системой Омска, но и с его богатым культурным наследием. Омск тепло встретил своих гостей, предоставив им возможность познакомиться с городом и его людьми. В планах у гостей из Стаханова провести в Омске несколько недель.