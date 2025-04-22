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Луганские студенты проходят медпрактику в Омске и познакомились с Любочкой

Группа студентов из ЛНР будет обучаться азам медицинского дела в течение нескольких недель.

Источник: Комсомольская правда

Студенты из Стаханова приехали в Омск, чтобы пройти практику в Омском медколледже иде. получить представление о нашем городе. Гости из ЛНР посетили знаковые для омичей места: улицу Ленина, студенты прогулялись по историческому центру и сделали яркие фотографии.

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

Студенты смогли поучаствовать в практических занятиях колледжа, провести урок по оказанию медпомощи и познакомиться с материально-технической базой учебного заведения.

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

Визит стал не только знакомством с образовательной системой Омска, но и с его богатым культурным наследием. Омск тепло встретил своих гостей, предоставив им возможность познакомиться с городом и его людьми. В планах у гостей из Стаханова провести в Омске несколько недель.