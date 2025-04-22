Жители Ростовской области примут участие в акции «Диктант Победы»

Этой весной количество площадок для проведения диктанта увеличат до 1393. В основном участников будут собирать в закрытых помещениях, но планируются и открытые локации. Например, такие знакомые места, как музей «Самбекские высоты», исторический парк «Россия — моя история», Донская публичная библиотека и филиал фонда «Защитники Отечества».