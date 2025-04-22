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Жители Ростовской области примут участие в акции «Диктант Победы»

В Ростовской области проведут «Диктант Победы», принять участие смогут все желающие.

Источник: Комсомольская правда

25 апреля 2025 года жители Ростовской области примут участие в международной акции «Диктант Победы», напоминают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Этой весной количество площадок для проведения диктанта увеличат до 1393. В основном участников будут собирать в закрытых помещениях, но планируются и открытые локации. Например, такие знакомые места, как музей «Самбекские высоты», исторический парк «Россия — моя история», Донская публичная библиотека и филиал фонда «Защитники Отечества».

К акции присоединятся участники специальной операции, депутаты, представители национальных диаспор и все желающие жители региона. В целом же «Диктант Победы» охватит 84 страны, а задания будут переведены на десять языков мира, включая английский, арабский, французский, немецкий и китайский.

В рамках исторического диктанта подготовили вопросы, посвященные ключевым событиям Великой Отечественной войны, подвигам солдат и тружеников тыла, вкладу народов СССР в Победу, а также памятным датам и творчеству писателей-фронтовиков.

Добавим, более подробную информацию можно узнать на сайте диктантпобеды.рф.