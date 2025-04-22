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В Мариупальском зоопарке тигр насмерть загрыз сотрудника

Смерть в вольере: работник Мариупольского зоопарка погиб от лап белого тигра.

Источник: Комсомольская правда

Трагический инцидент произошёл сегодня в Мариупольском зоопарке — белый тигр напал на сотрудника во время кормления. Мужчина скончался от полученных травм. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Донецк.

По предварительным данным Следственного комитета РФ по ДНР, хищник атаковал работника в тот момент, когда тот заходил в вольер с едой.

— От полученных телесных повреждений мужчина скончался, — сообщили в ведомстве.

Погибший ранее работал в одном из крымских зоопарков. Как рассказал его знакомый, в Мариуполь он переехал из-за нехватки кадров.

— Алексей знал о дефиците рабочих рук и решил помочь по зову сердца, — пояснил собеседник издания.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Выясняются все обстоятельства трагедии.