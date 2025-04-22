В Мариупальском зоопарке тигр насмерть загрыз сотрудника

Трагический инцидент произошёл сегодня в Мариупольском зоопарке — белый тигр напал на сотрудника во время кормления. Мужчина скончался от полученных травм. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Донецк.
По предварительным данным Следственного комитета РФ по ДНР, хищник атаковал работника в тот момент, когда тот заходил в вольер с едой.
— От полученных телесных повреждений мужчина скончался, — сообщили в ведомстве.
Погибший ранее работал в одном из крымских зоопарков. Как рассказал его знакомый, в Мариуполь он переехал из-за нехватки кадров.
— Алексей знал о дефиците рабочих рук и решил помочь по зову сердца, — пояснил собеседник издания.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Выясняются все обстоятельства трагедии.