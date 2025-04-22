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Вопрос года: почему мы не видим птенцов голубей и воробьев?

Все мы знаем, как выглядят взрослые особи голубей и воробьев. Однако мало кто видел их детенышей. Рассказываем, где и почему они скрываются.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
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Голуби.
Источник: Freepik

Кажется, не существует людей, которые бы ни разу не видели голубей или воробьев. Эти неприхотливые пернатые адаптировались к любым климатическим условиям, комфортно чувствуя себя как в суровые зимы, так и в жаркое лето.

Однако мало кто видел птенцов голубей и воробьев. Рассказываем, как они растут и почему их редко можно встретить на улице.

Птенцы голубей

Детенышей голубей редко удается увидеть на улицах городов. Это связано с особенностями их развития и поведением взрослых особей.

Голубята рождаются слепыми и беспомощными, покрытыми редким пухом желтого цвета. Они находятся в гнезде около месяца, пока не вырастают достаточно сильными для полета. Родители кормят их специальным веществом — «голубиным молоком», которое вырабатывается железами зоба взрослой птицы.

Молодые голуби покидают гнездо тогда, когда достигнут размеров взрослого голубя — примерно через четыре-шесть недель после вылупления. До этого момента взрослые особи тщательно скрывают потомство от посторонних глаз, выбирая труднодоступные места для устройства гнезд — крыши зданий, карнизы окон, вентиляционные отверстия и другие укромные уголки городской среды.

Именно поэтому людям почти невозможно встретить молодых голубей вне периода покидания ими гнезда. Лишь став сильными птицами, способными самостоятельно добывать пищу и защищаться от опасностей, молодые голуби начинают свободно перемещаться среди городских улиц и площадей.

Птенцы воробьев

Воробей.
Источник: Freepik

Новорожденные воробьи появляются на свет голыми, розовыми и совершенно беспомощными. Пух появляется спустя несколько дней, а полноценные перья формируются постепенно, начиная с крыльев и хвоста. Окончательно оперение появляется примерно через две-три недели после появления на свет.

Первые дни малыши зависят исключительно от родителей, которые регулярно приносят им еду прямо в клювики. Взрослые воробьи прячут гнезда в труднодоступных местах: между ветвей деревьев, внутри кустарников, иногда даже в трещинах стен домов. Таким образом, маленькие воробьята остаются незаметными для людей.

Родители покидают гнездо лишь когда детеныши способны самостоятельно передвигаться и питаться. К этому моменту молодые воробьи становятся похожими на взрослых особей.

Поэтому наблюдать процесс роста и развития воробьевых детенышей сложно — природа позаботилась о безопасности и защите малышей, скрыв их от человеческих глаз до полного созревания.

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