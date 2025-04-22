У горы Курташ магнитогорцам понадобилась помощь спасателей

В Белорецком районе Башкирии спасатели помогли туристам из Магнитогорска, потерявшимся во время прогулки у горы Курташ. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Женщина с сыном, планировавшие провести день на природе, не смогли самостоятельно найти обратную дорогу к своему автомобилю. Несмотря на отсутствие мобильного интернета в районе, им удалось поддерживать связь со спасателями по телефону.
Туристы не стали самостоятельно искать дорогу обратно, а дождались помощи у железнодорожной станции Урал-Тау. Сотрудники Госкомитета по ЧС оперативно прибыли на место и сопроводили потерявшихся к их авто.
Спасатели напоминают о мерах предосторожности при посещении природных объектов: необходимо заранее изучать маршрут, сохранять офлайн-карты, полностью заряжать мобильные устройства и сообщать близким о своих планах. В экстренных случаях следует звонить по номеру 112.
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