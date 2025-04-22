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Власти Перми выявляют правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

На сегодняшний день на территориях гаражных кооперативов и овощных боксов Перми имеется более 7 тысяч объектов недвижимости, которые внесены в ЕГРН, но при этом права на них не зарегистрированы.

На сегодняшний день на территориях гаражных кооперативов и овощных боксов Перми имеется более 7 тысяч объектов недвижимости, которые внесены в ЕГРН, но при этом права на них не зарегистрированы. Посмотреть перечень этих объектов можно на сайте мэрии. Департамент имущественных отношений работает над установлением их правообладателей. Перми продолжает работу по выявлению правообладателей.

В ближайшие месяцы мероприятия по выявлению собственников будут проходить в кооперативах № 28 на Поздеева, № 29 «Химик-2» на Щигровской, № 34 и № 179 на Васильева, «Строитель-3» на Липатова и других.

Кроме того, владельцы гаражных и овощных боксов могут лично обратиться в любой офис МФЦ или в Росреестр через личный кабинет. Подробности можно уточнить в департаменте имущественных отношений по адресу ул. Сибирская, 14, кабинет 9, телефон — 212−66−15.