Власти Перми выявляют правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

На сегодняшний день на территориях гаражных кооперативов и овощных боксов Перми имеется более 7 тысяч объектов недвижимости, которые внесены в ЕГРН, но при этом права на них не зарегистрированы. Посмотреть перечень этих объектов можно на сайте мэрии. Департамент имущественных отношений работает над установлением их правообладателей. Перми продолжает работу по выявлению правообладателей.