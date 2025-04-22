Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аптеке на ж/д вокзале Минска клиентов будет обслуживать робот

В Беларуси запустили первого робота-фармацевта. Обслуживать клиентов он будет на цокольном этаже железнодорожного вокзала в Минске.

Источник: Telegram-канал Минздрава

Это место выбрали потому, что здесь есть большой круглосуточный поток людей.

Как пояснили в Минздраве Беларуси, этот аптечный киоск представляет собой герметичную конструкцию в форме куба, внутри которой находятся стеллажи с медикаментами.

Вместо традиционного фармацевта здесь работает роботизированная система, способная автономно находить и выдавать необходимые препараты через окно.

Клиенту необходимо лишь ввести название лекарства на сенсорном экране, приложить паспорт и произвести оплату. Проверка паспорта осуществляется для подтверждения возраста покупателя — он должен быть не моложе 14 лет.

Внутри аптеки поддерживается строго контролируемый температурный режим, обеспечивающий оптимальные условия хранения лекарств.

На первом этапе в такой аптеке будет порядка 300 наименований безрецептурных препаратов, произведенных белорусскими компаниями.

В случае успешной апробации проекта, робот-фармацевт появится и в других регионах страны. Не исключено, что в будущем он будет выдавать и рецептурные препараты — по электронным рецептам.