Уникальные операции в прямом эфире провели ведущие хирурги мира в Алматы

АЛМАТЫ, 22 апр — Sputnik. В Алматы прошли международные мастер-классы Live-surgery, в рамках которых врачи и специалисты из Казахстана и зарубежья наблюдали в прямом эфире за 15 высокотехнологичными операциями, сообщили в Минздраве.
Отмечается, что мастер-классы стали одним из ключевых событий III Международной научно-практической конференции «Салауатты ұрпақ — Қазақстан болашағы». В конференции приняли участие более 600 участников из числа ведущих врачей, ученых и экспертов из Казахстана, России, Индии, Китая и других стран.
Выступали с докладами академик НАН Казахстана Вячеслав Локшин, профессор РАН Роман Шмаков, профессор Альбаро из клиники Валье-де-Лили (Колумбия) и многие другие.