Уникальные операции в прямом эфире провели ведущие хирурги мира в Алматы

АЛМАТЫ, 22 апр — Sputnik. В Алматы прошли международные мастер-классы Live-surgery, в рамках которых врачи и специалисты из Казахстана и зарубежья наблюдали в прямом эфире за 15 высокотехнологичными операциями, сообщили в Минздраве.