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В Прикамье в традиционном формате пройдет «Бессмертный полк»

В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества общенародное шествие «Бессмертный полк» в Перми впервые с 2022 года пройдет в очном формате, рассказал в своем тг-канале губернатор Дмитрий Махонин.

В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества общенародное шествие «Бессмертный полк» в Перми впервые с 2022 года пройдет в очном формате, рассказал в своем тг-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Муниципалитеты Пермского края уже спланировали шествие. Всего в этом году жителям региона предлагается более десяти форматов, чтобы почтить память героев в День Победы. Среди них — «Стена памяти», Бессмертный полк онлайн, «Бессмертный автополк». В образовательных организациях с 6 по 9 мая пройдут акции «Бессмертный полк в школе» и «Бессмертный полк в детском саду».