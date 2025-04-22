В Прикамье в традиционном формате пройдет «Бессмертный полк»

Муниципалитеты Пермского края уже спланировали шествие. Всего в этом году жителям региона предлагается более десяти форматов, чтобы почтить память героев в День Победы. Среди них — «Стена памяти», Бессмертный полк онлайн, «Бессмертный автополк». В образовательных организациях с 6 по 9 мая пройдут акции «Бессмертный полк в школе» и «Бессмертный полк в детском саду».