Червонец от Церетели

Взволнованные студенты собрались в актовом зале. Церетели поздоровался и весело произнес: «У меня для вас есть задание — возьмите блокнот и нарисуйте смех сквозь слезы». На все дал минуту, спустя которую перед ним лежало полсотни работ. Зураб Константинович, обойдя все, показал на мою и сказал, что она самая хорошая. «Покажите мне того, кто нарисовал это», — сказал он с грузинским акцентом. Я встал, а он: «Выходи!» Его похвала произвела такое впечатление, что Илья Глазунов… не стал меня выгонять. Я был у него далеко не в фаворитах, и он хотел наказать меня за то, что я купил себе остроносые «казаки». Глазунов жутко не любил, чтобы кто-то хипповал. Носить было положено только классические ботинки.