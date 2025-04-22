Обнаружили уже утром: подошли к концу поиски 83-летнего пенсионера

Поисками, которые продолжались всю ночь, занимались сотрудники Госкомитета по ЧС, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», полицейские и местные жители. Сложность ситуации заключалась в том, что пенсионер, периодически выходивший на связь по телефону, не мог объяснить свое местонахождение из-за дезориентации.