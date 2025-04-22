Обнаружили уже утром: подошли к концу поиски 83-летнего пенсионера

В Иглинском районе Башкирии завершились поиски пенсионера. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.
Исчезновение 83-летнего мужчины заметил сын, который по возвращению домой не обнаружил отца. В последний раз пропавшего видели в селе Старокубово, откуда он и ушел в неизвестном направлении.
Поисками, которые продолжались всю ночь, занимались сотрудники Госкомитета по ЧС, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», полицейские и местные жители. Сложность ситуации заключалась в том, что пенсионер, периодически выходивший на связь по телефону, не мог объяснить свое местонахождение из-за дезориентации.
К счастью, сегодня утром поисковая группа обнаружила мужчину на окраине Старокубово.
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