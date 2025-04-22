Должник из Ростовской области получил пять суток ареста

История началась с того, что Дубовский районный суд назначил гражданину наказание в виде обязательных работ за административное правонарушение. Судебные приставы своевременно уведомили мужчину о возбуждении исполнительного производства и последствиях уклонения, вручив соответствующие постановления. Однако должник проигнорировал требования закона. В назначенный срок он не явился для отбывания наказания. Приставы вынесли постановление о приводе, но хитрый уклонист решил поиграть в прятки — исчез с места жительства.