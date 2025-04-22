Должник из Ростовской области получил пять суток ареста

Должник из Ростовской области вместо 20 часов обязательных работ получил пять суток ареста — все из-за попытки скрыться от правосудия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области.
История началась с того, что Дубовский районный суд назначил гражданину наказание в виде обязательных работ за административное правонарушение. Судебные приставы своевременно уведомили мужчину о возбуждении исполнительного производства и последствиях уклонения, вручив соответствующие постановления. Однако должник проигнорировал требования закона. В назначенный срок он не явился для отбывания наказания. Приставы вынесли постановление о приводе, но хитрый уклонист решил поиграть в прятки — исчез с места жительства.
— Благодаря оперативным действиям приставов, должник был быстро найден и доставлен в отделение, — сообщили в региональном ведомстве.
За нарушение статье «Уклонение от обязательных работ» суд назначил горе-уклонисту административный арест на пять суток. После отбытия этого наказания мужчине все равно придется отработать положенные 20 часов — теперь уже под особым контролем, занимаясь уборкой улиц Дубовского сельского поселения.