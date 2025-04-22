Вместимость трибун на Красной площади к параду составит 6740 мест

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Общая вместимость трибун на Красной площади к параду Победы составит 6740 мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ.
На Красной площади и в Александровском саду начаты работы по установке и оформлению временных конструкций в рамках подготовки к 80-летию Победы.
«Управлением делами президента Российской Федерации осуществляется монтаж трибун между Спасской и Никольской башнями. В этом году будет установлено три трибуны высотой 6 метров. Общая вместимость составит 6740 мест, включая специально оборудованные зоны для людей с ограниченными возможностями», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что работы проводятся в плановом порядке, монтаж будет завершен к началу репетиций основных праздничных мероприятий.