Вместимость трибун на Красной площади к параду составит 6740 мест

«Управлением делами президента Российской Федерации осуществляется монтаж трибун между Спасской и Никольской башнями. В этом году будет установлено три трибуны высотой 6 метров. Общая вместимость составит 6740 мест, включая специально оборудованные зоны для людей с ограниченными возможностями», — рассказали в пресс-службе.