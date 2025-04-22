Собака в Томилино стала инвалидом после издевательств

«Джек чувствует себя стабильно, но сказать, что хорошо, я не могу. Начинает кушать понемногу жидкую пищу. Нашли его мальчишки вечером в крови всего. Он бегал и скулил. Они его занесли в подъезд, налили ему воды, там и оставили, потому что ребята — подростки, они не знали, что с ним делать», — пояснила Татьяна.