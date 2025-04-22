В Москве откроются детские военно-спортивные лагеря

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Детские военно-спортивные палаточные лагеря откроются в Москве 1 июня в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В честь 80-летия Великой Победы откроются детские военно-спортивные палаточные лагеря. Уникальный для столичной системы образования проект стартует 1 июня. Лагеря будут названы в честь выдающихся маршалов Советского Союза: “Жуков” расположится на территории полигона “Алабино”, “Рокоссовский” — в парке “Патриот”, “Василевский” — в Ногинском спасательном центре МЧС России», — написал Собянин.
Он отметил, что профильные смены за лето посетят больше 4,5 тысячи детей из 7−10 классов — победители городских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований спортивной, туристской и военно-патриотической направленностей. Всего за лето состоятся шесть двухнедельных смен.
«Дети пройдут тактическую, инженерную и огневую подготовку, узнают основы топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, научатся управлять БПЛА и ориентироваться на местности. Программы разработаны департаментом образования и науки Москвы совместно с Минобороны и МЧС России. Участие бесплатное», — добавил мэр.