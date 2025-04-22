В Москве откроются детские военно-спортивные лагеря

Он отметил, что профильные смены за лето посетят больше 4,5 тысячи детей из 7−10 классов — победители городских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований спортивной, туристской и военно-патриотической направленностей. Всего за лето состоятся шесть двухнедельных смен.