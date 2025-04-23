Кроссворд на 23 апреля 2025

Сегодня, 23 апреля, отмечаем день рождения Уильяма Шекспира — величайшего драматурга, чье творчество сформировало английскую литературу и оказало влияние на весь мировой театр. Его пьесы и сонеты продолжают звучать на сценах по всему миру. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить творчество национального поэта Англии.