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Житель Перми осужден за покупки, оплаченные чужой банковской картой

Свердловский районный суд Перми вынес приговор 43-летнему ранее судимому местному жителю.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор 43-летнему ранее судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в краже с банковского счета.

Суд установил, что в начале апреля пермяк нашел на автобусной остановке банковскую карту. Он расценил это как неожиданную удачу и потратил деньги с карты на оплату своих покупок и различных услуг.

В суде фигурант признал вину в совершении преступления. Суд учел отягчающие обстоятельства и приговорил виновного к 3 годам в исправительной колонии особого режима.