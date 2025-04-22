Житель Перми осужден за покупки, оплаченные чужой банковской картой

Свердловский районный суд Перми вынес приговор 43-летнему ранее судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в краже с банковского счета.
Суд установил, что в начале апреля пермяк нашел на автобусной остановке банковскую карту. Он расценил это как неожиданную удачу и потратил деньги с карты на оплату своих покупок и различных услуг.
В суде фигурант признал вину в совершении преступления. Суд учел отягчающие обстоятельства и приговорил виновного к 3 годам в исправительной колонии особого режима.