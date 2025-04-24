Ответы на кроссворд от 23 апреля 2025: интересные факты про Уильяма Шекспира

1. Глобус

Когда говорят о театре «Глобус», то подразумевают один из трех вариантов. Первый, оригинальный театр, был построен в 1599 году труппой «Слуги лорда-камергера», куда входил Шекспир, и был сожжен в 1613 году. В 1614 году театр был восстановлен и проработал вплоть до 1642 года. В 1997 году открылся современный «Глобус», воссозданный на основе исторических данных и расположенный недалеко от первоначального места.