Ответы на кроссворд от 23 апреля 2025: интересные факты про Уильяма Шекспира

По горизонтали:
1. Гамлет
«Гамлет» Шекспира, полное название «Трагическая история о Гамлете, принце датском», — одна из самых известных и влиятельных пьес мировой драматургии. Самая длинная пьеса Шекспира, 4 042 строки, повествует о мести принца Гамлета за убийство отца. «Гамлет» был популярен во времена Шекспира и остается таковым сейчас, уступая по количеству экранизаций только сказке Шарля Перро «Золушка».
2. Опера
Наследие Шекспира вдохновило на создание около 20 000 музыкальных произведений. Среди них — две известные оперы Джузеппе Верди: «Отелло» и «Макбет», созданные по мотивам шекспировских пьес. Опера «Отелло», впервые поставленная в Милане в 1887 году, примечательна своей «непрерывной» музыкой, не разделенной на арии и речитативы, что отличает ее от традиционных итальянских опер.
3. Лир
Трагедия Шекспира «Король Лир» основана на легенде о короле Леире, который разделил свое королевство между двумя дочерьми, а затем был изгнан из страны и впоследствии потерял рассудок из-за политических интриг. Различные издания пьесы публиковались в 1608, 1619 и 1623 годах. После реставрации Стюартов пьеса подвергалась цензуре из-за мрачного изображения монархии, но в XIX веке была признана одним из лучших произведений Шекспира.
4. Актер
Об актерской карьере Шекспира после обретения им славы драматурга известно немного. Он играл в пьесах Бена Джонсона до 1603 года, но отсутствие его имени в более поздних списках ставит вопрос о продолжении его актерской деятельности в Лондоне. «Первое фолио» утверждает, что он был «главным актером», но конкретные роли остаются неизвестными, хотя есть указания на «королевские» роли и предание о роли тени отца Гамлета.
5. Купец
«Венецианский купец» Шекспира обычно классифицируется как комедия, хотя трагическая линия делает ее близкой к драме. Первая постановка датируется примерно 1598 годом. Мотив «фунта плоти» из пьесы нашел отражение в современных фильмах, например, в «Джентльменах» Гая Ричи и «Семи» Дэвида Финчера, где персонажи требуют или вырезают фунт плоти в качестве наказания.
6. Отелло
Шекспир написал трагедию «Отелло, Венецианский мавр» приблизительно в 1603 году. Действие разворачивается во время войны между Венецией и Турцией (1570−1573) за контроль над Кипром. Главные герои — Отелло, мавританский генерал на службе Венеции, и Яго, его поручик, движимый завистью. Яго коварно разжигает ревность Отелло, что приводит к убийству Дездемоны, жены Отелло. Пьеса до сих пор популярна благодаря исследованию таких тем, как страсть, ревность и расовые предрассудки.
По вертикали:
1. Глобус
Когда говорят о театре «Глобус», то подразумевают один из трех вариантов. Первый, оригинальный театр, был построен в 1599 году труппой «Слуги лорда-камергера», куда входил Шекспир, и был сожжен в 1613 году. В 1614 году театр был восстановлен и проработал вплоть до 1642 года. В 1997 году открылся современный «Глобус», воссозданный на основе исторических данных и расположенный недалеко от первоначального места.
2. Пьеса
В 1623 году было издано «Первое фолио» — собрание пьес Уильяма Шекспира, составленное и опубликованное его коллегами Джоном Хемингом и Генри Конделом. Книга, имеющая полное название «Мистера Уильяма Шекспира комедии, хроники и трагедии. Напечатано с точных и подлинных текстов», включает 36 пьес, охватывающих комедии, хроники и трагедии, за исключением «Перикла» и «Двух знатных родичей».
3. Макбет
Первый перевод «Макбета» на русский язык был выполнен А. И. Тургеневым в 1802 году, но автор сам признал его неудачным и уничтожил. М. П. Вронченко, стремившийся к более точному переводу, работал над «Макбетом» с 1828 по 1836 года, но его версия была запрещена цензурой из-за изображения цареубийства, что было характерно для эпохи Николая I.
4. Пратчетт
Терри Пратчетт в 1992 году написал юмористический фэнтези-роман «Дамы и Господа». Это четырнадцатая книга из популярного цикла «Плоский мир» и четвертая, посвященная ланкрским ведьмам. Сюжет романа содержит аллюзии на произведение Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».
5. Стих
Для написания пьес Шекспир использовал белый стих, написанный пятистопным ямбом. Ранний белый стих Шекспира отличался монотонностью, так как предложения обычно заканчивались в конце строки. В зрелых работах, таких как «Юлий Цезарь» и «Гамлет», он стал прерывать предложения, что придало стиху динамизм и гибкость.
6. Георгий
Уильям Шекспир родился в 1564 году в городе Стратфорд-апон-Эйвон в Англии. Известно, что его крестили 26 апреля, но точная дата появления на свет не известна. По легенде, рождение великого поэта состоялось 23 апреля, в день святого Георгия, покровителя Англии. «Шекспир» (Shakespeare) переводится с английского как «потрясающий копьем».
Интересные факты об Уильяме Шекспире:
- Начиная с 1594 года, все пьесы Шекспира ставились труппой «Слуги лорда-камергера», членом и совладельцем которой он являлся. Благодаря этому сотрудничеству, труппа быстро заняла лидирующие позиции в театральном мире Лондона. В 1603 году, после смерти королевы Елизаветы, труппа получила королевский патент от Якова I и стала называться «Слуги Короля».
- Подлинная внешность Шекспира остается предметом дискуссий, так как прижизненные описания его облика отсутствуют. Наиболее признанным изображением считается «Друшаутский портрет», получивший одобрение Бена Джонсона и имеющий сходство с могильным бюстом Шекспира. Картина «Бен Джонсон и Уильям Шекспир играют в шахматы», приписываемая Карелу ван Мандеру, также представляет версию внешности Шекспира, близкую к посмертным портретам. Попытки установить истинный облик Шекспира в XVIII веке обернулись многочисленными подделками.
- Английский язык во времена Шекспира отличался от современного меньшей стандартизацией. Язык Шекспира сыграл важную роль в становлении современного английского. Он был главным источником цитат для Сэмюэла Джонсона при составлении его словаря «A Dictionary of the English Language». Выражения, такие как «with bated breath» (затаив дыхание) и «a foregone conclusion» (предрешенный исход), прочно вошли в повседневную речь.
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