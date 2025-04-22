24 апреля часть Ростова останется без водоснабжения

Так, 24 апреля часть города останется без водоснабжения на целые сутки из-за масштабных ремонтных работ. Отключения запланированы с 9:00 24 апреля до 9:00 25 апреля. Вода будет перекрыта в границах: проспект Солженицына, улица Доватора, улица Малиновского, улица Еременко.