24 апреля часть Ростова останется без водоснабжения

Жителей Ростова предупредили об отключении воды. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.
Так, 24 апреля часть города останется без водоснабжения на целые сутки из-за масштабных ремонтных работ. Отключения запланированы с 9:00 24 апреля до 9:00 25 апреля. Вода будет перекрыта в границах: проспект Солженицына, улица Доватора, улица Малиновского, улица Еременко.
Причина отключения — технические работы по замене участка водопровода. Специалистам предстоит подключить новые наружные сети диаметром 110 мм к основной магистрали на улице Жданова.
Горожанам рекомендуют заранее запастись необходимым количеством воды для бытовых нужд. Особенно это касается жителей указанных улиц и прилегающих домов.