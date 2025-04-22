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24 апреля часть Ростова останется без водоснабжения

В Ростове-на-Дону жителей предупредили об отключении воды.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростова предупредили об отключении воды. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.

Так, 24 апреля часть города останется без водоснабжения на целые сутки из-за масштабных ремонтных работ. Отключения запланированы с 9:00 24 апреля до 9:00 25 апреля. Вода будет перекрыта в границах: проспект Солженицына, улица Доватора, улица Малиновского, улица Еременко.

Причина отключения — технические работы по замене участка водопровода. Специалистам предстоит подключить новые наружные сети диаметром 110 мм к основной магистрали на улице Жданова.

Горожанам рекомендуют заранее запастись необходимым количеством воды для бытовых нужд. Особенно это касается жителей указанных улиц и прилегающих домов.