В Волгограде пройдут военный парад и акция «Бессмертный полк»

ВОЛГОГРАД, 22 апр — РИА Новости. Военный парад и акция «Бессмертный полк» запланированы в День Победы в Волгограде, но формат проведения последнего еще не определен, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
По данным властей, главные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде, пройдут с 7 по 9 мая. На территории центра «Юный ястреб» состоятся авигонки «На Кубок Великой Победы», также запланирована видеоинсталляция «Свет Великой Победы».
В День Победы традиционно состоится возложение цветов на Мамаевом кургане.
«На площади Павших борцов состоится военный парад, механизированную колонну по традиции возглавит легендарный “Т-34”. Кроме того, в Волгограде состоится акция “Бессмертный полк” — формат и время проведения еще определяются», — говорится в сообщении властей.
Кроме того, в День Победы в Волгограде состоится концерт «80 песен о Победе», на набережной города выступят известные артисты, в том числе и «Хор Турецкого», а в 22.00 будет дан артиллерийский салют и фейерверк.