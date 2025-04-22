Резкие перепады температур будут затрагивать вдвое больше людей к концу века

«Резкие потепления и похолодания одинаково негативно влияют на жизнь человека и природу, так как они дают очень мало времени на приспособление к экстремальной жаре или холоду. По этой причине подобные колебания будут дополнительно усиливать действие экстремальных погодных явлений. Проведенные нами расчеты показывают, что число людей, регулярно подвергающихся подобным аномалиям, может удвоиться к 2100 году, если мы не будем снижать выбросы парниковых газов», — говорится в исследовании.