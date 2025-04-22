Резкие перепады температур будут затрагивать вдвое больше людей к концу века

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Климатологи выяснили, что частота резких перепадов температур значительным образом выросла за последние полвека на 60% территорий Земли, причем частота подобных погодных аномалий вырастет еще на 6−8% к концу века при дальнейшем росте выбросов СО2. В результате этого вдвое больше людей на Земле будет регулярно страдать от подобных перепадов температур, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
«Резкие потепления и похолодания одинаково негативно влияют на жизнь человека и природу, так как они дают очень мало времени на приспособление к экстремальной жаре или холоду. По этой причине подобные колебания будут дополнительно усиливать действие экстремальных погодных явлений. Проведенные нами расчеты показывают, что число людей, регулярно подвергающихся подобным аномалиям, может удвоиться к 2100 году, если мы не будем снижать выбросы парниковых газов», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа американских, китайских и канадских климатологов под руководством профессора Университета имени Сунь Ятсена (КНР) Ло Мина при изучении того, как часто в мире в недавнем прошлом происходили экстремальные перепады температур. Подобные неожиданные оттепели и заморозки в последние два десятилетия вызывали массовую гибель урожая в США и странах Европы, а также приводили к повреждениям инфраструктуры и другим формам экономического ущерба.
Профессор Ло Мин и другие ученые заинтересовались тем, будут ли подобные погодные аномалии чаще происходить по мере роста выбросов парниковых газов и усиления глобального потепления. Для получения подобных сведений ученые изучили то, как менялись дневные температуры воздуха на всех континентах Земли в промежутке между 1961 и 2023 годами, и использовали эти сведения для составления компьютерной модели климата планеты.
Проведенные расчеты показали, что частота, масштабы и число жертв резких потеплений и заморозков стабильно росли в последнюю половину столетия, что говорит об усиливающем действии глобального потепления на данные погодные аномалии. Дальнейший рост выбросов СО2, как отмечают профессор Ло Мин и другие исследователи, повысит частоту резких перепадов температуры на 6−8%, а также сделает их на 7% более интенсивными и удвоит среднее число людей, регулярно подвергающихся их действию.
При этом ученые обнаружили, что этот прирост затронет разные регионы планеты неодинаковым образом, причем особенно сильно от него пострадают многие развивающиеся и неблагополучные страны. В частности, в странах Африки южнее Сахары и в государствах Латинской Америки эти аномалии к 2100 году будут затрагивать в 4−6 раз больше населения, чем сегодня. Это следует учитывать при проработке мер, нацеленных на борьбу с экстремальными погодными явлениями, подытожили ученые.
Климат и экстремальные погодные явления.
В последние годы на Земле значительным образом участились засухи, волны жары и другие экстремальные погодные явления. Яркими примерами этого являются недавние засухи и связанные с ними пожары на западе США и в Австралии, унесшие жизни миллионов животных и уничтожившие огромные площади лесных массивов. Эти же климатические аномалии, как показывают наблюдения медиков, способствуют росту смертности и частоты развития кардиологических и респираторных болезней.