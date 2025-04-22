Океанолог Петр Бухарицин пропал во время экспедиции на Каспии

По сообщению портала Kaspyinfo, проект включал в себя, в том числе, ~работу по картографированию в Волго-Каспийском канале, на Астраханском морском рейде и в районе острова Укатный вблизи границы с Казахстаном на Каспии~. В этот район научная экспедиция отправилась из села Замьяны, где 15 апреля прошли памятные мероприятия в честь погибших в годы войны моряков тральщика ЭМТЩ-26 Краснознаменной Каспийской флотилии.