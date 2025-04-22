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Фигуристка Муравьева заявила, что будет тренироваться у Мишина в Петербурге

Девушка покинула академию Ангелы Плющенко.

Источник: Комсомольская правда

Вице-чемпионка России по фигурному катанию Софья Муравьева рассказала в своих социальных сетях о переходе под тренерское крыло к Алексею Мишину. На предыдущей неделе она покинула академию «Ангелы Плющенко», в которой занималась с 2020 года.

— Сегодня меня в Питере встретило не только прекрасное солнце, но и замечательные люди, «Юбилейный» и новая глава в моей жизни. Спасибо, Алексей Николаевич, надеюсь, мы пройдем с вами интересный и яркий путь, — рассказала 18-летняя спортсменка.

Стоит отметить, что Мишин был тренером двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Именно под его руководством фигурист завоевал главные титулы в своей спортивной карьере. Софья является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России по фигурному катанию и победителем этапов Кубка страны и юниорской серии Гран-при ISU.