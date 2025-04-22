Фигуристка Муравьева заявила, что будет тренироваться у Мишина в Петербурге

— Сегодня меня в Питере встретило не только прекрасное солнце, но и замечательные люди, «Юбилейный» и новая глава в моей жизни. Спасибо, Алексей Николаевич, надеюсь, мы пройдем с вами интересный и яркий путь, — рассказала 18-летняя спортсменка.