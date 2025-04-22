В Самаре начнут убирать глубокую колею на Московском шоссе вечером 22 апреля

В областной столице начинается ремонт колеи на Московском шоссе. Об этом стало известно от регионального минтранса.
Ремонт стартует вечером 22 апреля. Планируется, что все работы будут направлены на участки, где колея особенно глубока.
Начнутся работы с улицы Баженова. Окончание работ намечено на 06:00 23 апреля.
Ранее мы писали о том, что в центре Самары начались работы по нанесению дорожной разметки. Всего специалисты планируют нанести 126 000 квадратных метров покрытия.
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